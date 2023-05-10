В Украине стартовала программа «єВідновлення»: как подать заявление на получение помощи

В Украине стартовала программа «єВідновлення».
С сегодняшнего дня все граждане, жилье которых получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии россии, могут получить помощь на восстановление поврежденного жилья. Максимальная сумма, которую может компенсировать государство, – до 200 тысяч гривен.
Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.
По его словам, в первую очередь речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли, оплате строительных работ.
Итак, для получения компенсации необходимо:
Решения о предоставлении помощи будут принимать специальные комиссии при громадах.
Подробнее о том, как получить помощь на восстановление жилья, читайте по ссылке.
Напомним, ранее мы писали, что жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности.
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