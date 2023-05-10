В Украине стартовала программа «єВідновлення»: как подать заявление на получение помощи

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В Украине стартовала программа «єВідновлення».

С сегодняшнего дня все граждане, жилье которых получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии россии, могут получить помощь на восстановление поврежденного жилья. Максимальная сумма, которую может компенсировать государство, – до 200 тысяч гривен.

Об этом сообщил Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета.

По его словам, в первую очередь речь идет о замене окон, дверей, ремонте кровли, оплате строительных работ.

Итак, для получения компенсации необходимо:

Подать информацию о поврежденном имуществе (в случае, если такая информация еще не была подана) на портале или в приложении «Дія».

Открыть специализированный счет «єВідновлення» в одном из банков-участников программы (Ощадбанк, Монобанк, ПриватБанк, Сенс Банк, А-Банк, ПУМБ).

Подать заявление на компенсацию в «Дії».

Решения о предоставлении помощи будут принимать специальные комиссии при громадах.

Подробнее о том, как получить помощь на восстановление жилья, читайте по ссылке.

Напомним, ранее мы писали, что жители Днепропетровщины, потерявшие родных из-за агрессии рф, могут получить 300 тыс. грн: подробности.

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