Спортсмен с Днепропетровщины стал чемпионом Украины по гребле

«Наши воспитанники тренера В. Бондаренко активно участвовали в соревнованиях и попали в 10 лучших гребцов в своей категории, но больше всех отличился мастер спорта Ян Каманов. Он в тяжелой борьбе завоевал первое место в возрастной категории молодежь до 23 лет», — говорится в сообщении.

Об этом сообщает «Новомосковск Лучшие Нк Дюсш».

В Киеве прошел чемпионат Украины по гребле академической на эргометрах среди молодежи до 23 лет. В соревнованиях прекрасно выступил получивший «золото» воспитанник Новомосковской ДЮСШ Ян Каманов.

От всего сердца поздравляем с заслуженной победой!

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