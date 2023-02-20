Спортсмен з Дніпропетровщини став чемпіоном України з веслування

Від щирого серця вітаємо із заслуженою перемогою!

У Київі пройшов чемпіонат України з веслування академічного на ергометрах серед молоді до 23 років. У змаганнях чудово виступив вихованець Новомосковської ДЮСШ Ян Каманов, який здобув «золото».

Про це повідомляє “Новомосковськ Найкращі Нк Дюсш”.

«Наші вихованці тренера В. Бондаренко брали активну участь у змаганнях та потрапили в 10 краших веслувальників у своїй категорії , але більше за всіх відзначився майстер спорту Ян Каманов. Він у тяжкій боротьбі виборов перше місце у віковій категорії молодь до 23 років», – йдеться у повідомленні.

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