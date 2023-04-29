Спасательная операция в Умани завершена: 17 человек спасены, 2 женщины числятся без вести пропавшими

28 апреля россияне нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани.

С первых минут трагедии на месте работали спасатели, полицейские, коммунальщики, военные, неравнодушные горожане – все до последнего надеялись найти под завалами живых.

Из-под завалов спасены 17 человек. К сожалению, в результате российского удара 23 человека погибли: 22 достали из-под завалов, еще один человек скончался в больнице. Среди погибших – шесть детей: трое мальчиков (полтора, 16 и 17 лет) и трое девочек (8, 11 и 14 лет).

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

Он отметил, что еще две женщины числятся без вести пропавшими.

Следователи идентифицировали все 23 тела. Работал специальный штаб, где прямые родственники погибших могли сдать биологические образцы для сравнения ДНК. Еще 2 женщины числятся без вести пропавшими. Также в результате ракетного удара ранены 9 человек. Медики в сопровождении полиции обеспечили оперативную госпитализацию пострадавших. Все службы сработали слаженно и эффективно. Спасибо спасателям, полицейским, работникам коммунальных служб, десяткам жителей Умани, которые присоединились к разбору обрушенного дома. Работа шла очень быстро, потому что все спешили. До последнего надеялись найти под завалами кого-то живого… Мои искренние соболезнования близким погибших. Мы накажем это зло. Мы не позволим ему расти. Мы обязательно выстоим и победим, – отметил глава МВД.

Не простим! Отомстим!

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