В Днепре возле одного из домов нашли новорожденного ребенка: что известно

Полицейские разыскивают мать.

Сегодня, 28 апреля, в одну из поликлиник Днепра пришла женщина с новорожденным ребенком. Она сказала, что младенеца кто-то оставил возле подъезда одного из домов. Девочка была завернута в одеяло.

Об этом сообщает «Информатор».

О находке сообщили в полицию.

Сейчас ребенок находится в больнице. Его состояние удовлетворительное.

Правоохранители проводят следственные действия и ищут мать.

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