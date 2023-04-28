Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре ранее судимые мужчины ограбили магазин: комментарий полиции

Сегодня 17:36
просмотров

Во вторник, 25 апреля, в Днепре неизвестные ограбили один из магазинов в Новокодакском районе.

Новости Днепра про В Днепре ранее судимые мужчины ограбили магазин: комментарий полиции

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители разыскали воров – ими оказались 41-летний и 30-летний ранее судимые местные жители.

В ходе следственных действий выяснилось, что 41-летний фигурант причастен еще к одной краже: подозреваемый украл из частного домовладения в с. Дослидное электроинструменты и ценное имущество.

Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщили о подозрении.

Следствие продолжается.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре ранее судимые мужчины ограбили магазин: комментарий полицииУкраїнська Новости Днепра про В Днепре ранее судимые мужчины ограбили магазин: комментарий полицииРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кому в Днепре летом 2023 года повысят пенсии
    Новости Днепра
    Сегодня 17:35
    Кому в Днепре летом 2023 года повысят пенсии

    В течение года пенсионеры Днепра и всей Украины смогут сделать…

    В Днепре отложили переименование улицы Образцова: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 16:50
    В Днепре отложили переименование улицы Образцова: что известно

    В Днепре пока не будут переименовывать улицу Образцова.

    На Днепропетровщине ГСЧСники спасли котика, который упал в колодец с водой
    Новости Днепра
    Сегодня 16:20
    На Днепропетровщине ГСЧСники спасли котика, который упал в колодец с водой

    С котиком все хорошо!

    Днепрянин воровал деньги с карточек бойцов, которые сейчас в плену или пропали без вести
    Новости Днепра
    Сегодня 15:51
    Днепрянин воровал деньги с карточек бойцов, которые сейчас в плену или пропали без вести

    Житель Днепра обманывал бойцов, которые сейчас в плену или считаются…

    Последние новости

    Кому в Днепре летом 2023 года повысят пенсии
    Кому в Днепре летом 2023 года повысят пенсии

    В течение года пенсионеры Днепра и всей Украины смогут сделать перерасчет и провести индексацию пенсий. Делаться это будет в несколько этапов. Индексация или перерасчет пенсий начался в марте составит 19,7% и будет проходит в три этапа. Первый прошел в марте.…

    Сегодня 17:35
    просмотров
    В Новомосковске маршрутка вылетела в кювет (ВИДЕО)
    В Новомосковске маршрутка вылетела в кювет (ВИДЕО)

    В Новомосковске на Днепропетровщине маршрутка вылетела в кювет.

    Сегодня 17:12
    просмотров
    В Днепре отложили переименование улицы Образцова: что известно
    В Днепре отложили переименование улицы Образцова: что известно

    В Днепре пока не будут переименовывать улицу Образцова.

    Сегодня 16:50
    просмотров
    На Днепропетровщине ГСЧСники спасли котика, который упал в колодец с водой
    На Днепропетровщине ГСЧСники спасли котика, который упал в колодец с водой

    С котиком все хорошо!

    Сегодня 16:20
    2
    просмотров
    Днепрянин воровал деньги с карточек бойцов, которые сейчас в плену или пропали без вести
    Днепрянин воровал деньги с карточек бойцов, которые сейчас в плену или пропали без вести

    Житель Днепра обманывал бойцов, которые сейчас в плену или считаются без вести пропавшими.

    Сегодня 15:51
    просмотров
    Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии
    Перебралась в родительский дом, чтобы уберечь дочь: начальник ДнепрОВА рассказал о ночной трагедии

    Сегодня, 28 апреля, россияне атаковали ракетами Днепр и всю Украину.

    Сегодня 15:23
    1
    просмотров
    В обе стороны: в Днепре на Сичеславской Набережной собралась километровая пробка
    В обе стороны: в Днепре на Сичеславской Набережной собралась километровая пробка

    В Днепре из-за ДТП почти парализована Сичеславская Набережная.

    Сегодня 15:19
    просмотров
    Из-под завалов извлекли фрагмент тела: в Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара
    Из-под завалов извлекли фрагмент тела: в Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара

    В Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому.

    Сегодня 14:46
    просмотров
    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)
    На месте «Амстердама»: как почти 70 лет назад выглядела набережная Днепра в центре города (ФОТО)

    Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт» для лодок жителей района Каменья, а на месте стоящего теперь напротив ЖК Амстердам – крутая гора с узкой дорогой и оборудованным спуском к воде.

    Сегодня 14:22
    просмотров
    Град и шквалы: в Днепре и области резко ухудшится погода
    Град и шквалы: в Днепре и области резко ухудшится погода

    В Днепре предупредили об опасных метеоявлениях.

    Сегодня 14:18
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх