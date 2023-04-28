В Днепре ранее судимые мужчины ограбили магазин: комментарий полиции

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители разыскали воров – ими оказались 41-летний и 30-летний ранее судимые местные жители.
В ходе следственных действий выяснилось, что 41-летний фигурант причастен еще к одной краже: подозреваемый украл из частного домовладения в с. Дослидное электроинструменты и ценное имущество.
Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Мужчинам сообщили о подозрении.
Следствие продолжается.
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