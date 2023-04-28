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В Днепре прямо с неба упал «античный» артефакт

Сегодня 19:24
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В Днепре в центре города "античный" архитектурный артефакт упал прямо с неба.

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Его нашел известный историк Максим Кавун.

Отметим, что в Днепре есть сотни зданий ХІХ и ХХ веков, украшенных декоративными архитектурными элементами, которые в последнее время часто отваливаются и падают на землю.

Один из таких артефактов и нашел историк.

Античность под ногами… Прямо как в Риме. Если не ошибаюсь, это декор сталинского ампира – фигурная деталь под балконом… Так понемногу мы теряем наше архитектурное наследие, – написал Максим Кавун.

Новости Днепра про В Днепре прямо с неба упал

Позже он рассказал, что забрал артефакт. Теперь он станет отличным арт-объектом для фотозоны Усадьбы-музея.

Новости Днепра про В Днепре прямо с неба упал

Таким образом, архитектурный элемент (вероятно, консоль фриза) здания 1950-х годов в неоклассическом стиле изменил локацию и приобрел новое семантическое звучание, – отметил Максим Кавун.

Новости Днепра про В Днепре прямо с неба упал

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