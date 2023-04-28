В Днепре прямо с неба упал «античный» артефакт

Его нашел известный историк Максим Кавун.
Отметим, что в Днепре есть сотни зданий ХІХ и ХХ веков, украшенных декоративными архитектурными элементами, которые в последнее время часто отваливаются и падают на землю.
Один из таких артефактов и нашел историк.
Античность под ногами… Прямо как в Риме. Если не ошибаюсь, это декор сталинского ампира – фигурная деталь под балконом… Так понемногу мы теряем наше архитектурное наследие, – написал Максим Кавун.
Позже он рассказал, что забрал артефакт. Теперь он станет отличным арт-объектом для фотозоны Усадьбы-музея.
Таким образом, архитектурный элемент (вероятно, консоль фриза) здания 1950-х годов в неоклассическом стиле изменил локацию и приобрел новое семантическое звучание, – отметил Максим Кавун.
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