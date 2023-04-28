В Новомосковске маршрутка вылетела в кювет (ВИДЕО)

В Новомосковске на Днепропетровщине маршрутка вылетела в кювет.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

В пятницу, 28 апреля, в Новомосковске по улице Сучкова, маршрутка вылетела в кювет и чуть не врезалась в здание рядом. Очевидцы говорят, что это произошло у мойки самообслуживания. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительно, в момент аварии внутри находился только водитель.

Местные жители говорят, что это произошло почти на пешеходном переходе.

Опасен там такой пешеходный переход, – отмечают горожане.

Телеграмм-каналы публикуют видео с камер видеонаблюдения:

Напомним, ранее мы сообщали о ДТП на Сичеславской Набережной, в результате которой на дороге собралась километровая пробка. По словам днепрян, в центре город парализован. Поэтому лучше выбрать другой маршрут.

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