В Новомосковске маршрутка вылетела в кювет (ВИДЕО)

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
В пятницу, 28 апреля, в Новомосковске по улице Сучкова, маршрутка вылетела в кювет и чуть не врезалась в здание рядом. Очевидцы говорят, что это произошло у мойки самообслуживания. К счастью, обошлось без пострадавших. Предварительно, в момент аварии внутри находился только водитель.
Местные жители говорят, что это произошло почти на пешеходном переходе.
Опасен там такой пешеходный переход, – отмечают горожане.
Телеграмм-каналы публикуют видео с камер видеонаблюдения:
Напомним, ранее мы сообщали о ДТП на Сичеславской Набережной, в результате которой на дороге собралась километровая пробка. По словам днепрян, в центре город парализован. Поэтому лучше выбрать другой маршрут.
Читайте также:
Автор:
Криворожские полицейские разыскивают 32-летнего Романа Ставицкого.
Для Новомосковска, что на Днепропетровщине, выбирают новое название. Если в…
Вчера, 26 апреля, в селе Оленовка Каменского района котик упал…
В Кривом Роге задержали мужчину, который ночью ворвался в помещение…
Во вторник, 25 апреля, в Днепре неизвестные ограбили один из магазинов в Новокодакском районе.
В течение года пенсионеры Днепра и всей Украины смогут сделать перерасчет и провести индексацию пенсий. Делаться это будет в несколько этапов. Индексация или перерасчет пенсий начался в марте составит 19,7% и будет проходит в три этапа. Первый прошел в марте.…
В Днепре пока не будут переименовывать улицу Образцова.
С котиком все хорошо!
Житель Днепра обманывал бойцов, которые сейчас в плену или считаются без вести пропавшими.
Сегодня, 28 апреля, россияне атаковали ракетами Днепр и всю Украину.
В Днепре из-за ДТП почти парализована Сичеславская Набережная.
В Умани выросло количество погибших в результате ракетного удара по жилому дому.
Раньше на месте Фестивального причала в Днепре был небольшой «порт» для лодок жителей района Каменья, а на месте стоящего теперь напротив ЖК Амстердам – крутая гора с узкой дорогой и оборудованным спуском к воде.
В Днепре предупредили об опасных метеоявлениях.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!