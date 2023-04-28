На Днепропетровщине ГСЧСники спасли котика, который упал в колодец с водой

С котиком все хорошо!

Вчера, 27 апреля, в 16:23 на линию «101» сообщили, что на территории частного домовладения на улице Центральной в Синельниково домашний кот упал в колодец.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв на место, ГСЧСники обнаружили пушистика, сидящего на ступеньке внутри колодца с водой.

Один из спасателей спустился к хвостику и поднял его на поверхность.

К счастью, котик не пострадал.

К спасению животного привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области котик упал в 7-метровый колодец: его доставали спасатели.

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