На Днепропетровщине ГСЧСники спасли котика, который упал в колодец с водой

Вчера, 27 апреля, в 16:23 на линию «101» сообщили, что на территории частного домовладения на улице Центральной в Синельниково домашний кот упал в колодец.
Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, ГСЧСники обнаружили пушистика, сидящего на ступеньке внутри колодца с водой.
Один из спасателей спустился к хвостику и поднял его на поверхность.
К счастью, котик не пострадал.
К спасению животного привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу техники.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепропетровской области котик упал в 7-метровый колодец: его доставали спасатели.
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