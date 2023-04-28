У Дніпрі просто з неба впав “античний” артефакт

Його знайшов відомий історик Максим Кавун.
Зазначимо, у Дніпрі є сотні будівель ХІХ та ХХ століть, прикрашених декоративними архітектурними елементами, які останнім часом часто відвалюються та падають на землю.
Один із таких артефактів і знайшов історик.
Античність під ногами… Прямо як у Римі. Якщо не помиляюся, то це декор сталінського ампіру – фігурна деталь під балконом … Так потроху ми втрачаємо нашу архітектурну спадщину, – написав Максим Кавун.
Пізніше він розповів, що забрав артефакт. Тепер він стане чудовим арт-об’єктом для фотозони Садиби-музею.
Таким чином, архітектурний елемент (вірогідно, консоль фризу) будівлі 1950-х років у неокласичному стилі змінив локацію та набув нового семантичного звучання, – зазначив Максим Кавун.
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