У Дніпрі просто з неба впав “античний” артефакт

У Дніпрі у центрі міста “античний” архітектурний артефакт впав просто з неба.

Його знайшов відомий історик Максим Кавун.

Зазначимо, у Дніпрі є сотні будівель ХІХ та ХХ століть, прикрашених декоративними архітектурними елементами, які останнім часом часто відвалюються та падають на землю.

Один із таких артефактів і знайшов історик.

Античність під ногами… Прямо як у Римі. Якщо не помиляюся, то це декор сталінського ампіру – фігурна деталь під балконом … Так потроху ми втрачаємо нашу архітектурну спадщину, – написав Максим Кавун.

Пізніше він розповів, що забрав артефакт. Тепер він стане чудовим арт-об’єктом для фотозони Садиби-музею.

Таким чином, архітектурний елемент (вірогідно, консоль фризу) будівлі 1950-х років у неокласичному стилі змінив локацію та набув нового семантичного звучання, – зазначив Максим Кавун.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: