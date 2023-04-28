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У Дніпрі відклали перейменування вулиці Образцова: що відомо

Сьогодні 16:50
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У Дніпрі поки що не будуть перейменовувати вулицю Образцова.

Новости Днепра про У Дніпрі відклали перейменування вулиці Образцова: що відомо

Нещодавно ми повідомляли, що в Дніпрі можуть перейменувати вулицю Образцова та ще 7 топонімів. Втім, поки що це рішення відклали. Причина – звернення місцевих мешканців. 

Образцова мала стати вулицею Чорних Запорожців, але нова назва не сподобалася дніпрянам. Про це йдеться в сюжеті ДніпроTV. 

Мешканці вулиці написали колективне звернення до комісії, яка займається перейменуваннями та попросили обрати нову назву. Дніпряни кажуть, що не проти жити на вулиці Зразковій. 

Що не так з Образцовим?

Як і більшість вулиць міста, Образцова названа на честь радянського діяча. Якщо в часи СРСР це було нормою, то зараз триває процес декомунізації, дерусифікасії та дерадянізації, тому старі назви треба змінювати. 

Володимир Образцов – це радянський інженер. Народився в Миколаєві, але свою кар’єру побудував в Москві, де і похований. Він займався конструюванням транспорту, зокрема, залізниць. 

Вулицю хочуть перейменувати на честь Чорний Запорожців – бійців УНР, які свого часу активно боролися за українську державність. 

«По тим поданням, які зайшли, то місцеві мешканці, мабуть, дуже люблять зрази, тому що вони вирішили, щоб вона була Зразкова», – зазначив  керівник робочої групи топонімічної комісії ДМР Валентин Старостін.

Усього перейменувати мають ще близько 300 вулиць. Нагадаємо, раніше в Дніпрі відклали перейменування вулиці Маршала Малиновського. Раніше її планували назвати Набережною Нової Армії, але після звернень містян це рішення відклали. 

Крім цього, у Дніпрі шукали нові назви для проспекту Гагаріна та вулиці Титова. 

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Новости Днепра про У Дніпрі відклали перейменування вулиці Образцова: що відомоУкраїнська

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