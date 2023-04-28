У Дніпрі відклали перейменування вулиці Образцова: що відомо

Нещодавно ми повідомляли, що в Дніпрі можуть перейменувати вулицю Образцова та ще 7 топонімів. Втім, поки що це рішення відклали. Причина – звернення місцевих мешканців.
Образцова мала стати вулицею Чорних Запорожців, але нова назва не сподобалася дніпрянам. Про це йдеться в сюжеті ДніпроTV.
Мешканці вулиці написали колективне звернення до комісії, яка займається перейменуваннями та попросили обрати нову назву. Дніпряни кажуть, що не проти жити на вулиці Зразковій.
Що не так з Образцовим?
Як і більшість вулиць міста, Образцова названа на честь радянського діяча. Якщо в часи СРСР це було нормою, то зараз триває процес декомунізації, дерусифікасії та дерадянізації, тому старі назви треба змінювати.
Володимир Образцов – це радянський інженер. Народився в Миколаєві, але свою кар’єру побудував в Москві, де і похований. Він займався конструюванням транспорту, зокрема, залізниць.
Вулицю хочуть перейменувати на честь Чорний Запорожців – бійців УНР, які свого часу активно боролися за українську державність.
«По тим поданням, які зайшли, то місцеві мешканці, мабуть, дуже люблять зрази, тому що вони вирішили, щоб вона була Зразкова», – зазначив керівник робочої групи топонімічної комісії ДМР Валентин Старостін.
Усього перейменувати мають ще близько 300 вулиць. Нагадаємо, раніше в Дніпрі відклали перейменування вулиці Маршала Малиновського. Раніше її планували назвати Набережною Нової Армії, але після звернень містян це рішення відклали.
Крім цього, у Дніпрі шукали нові назви для проспекту Гагаріна та вулиці Титова.
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