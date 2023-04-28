Зник ще на початку березня: на Дніпропетровщині розшукують 32-річного чоловіка

Чоловік зник на початку березня 2023 року. До теперішнього часу про його місце перебування нічого не відомо.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: зріст близько 180 см, міцної статури, обличчя овальне, волосся темне коротке.
Був одягнутий у зелену куртку, зелену футболку, сині джинси, кросівки чорні.
Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, повідомте про це за номерами: (0564) 92 49 08, 0(564) 92-49-09, 067-568-90-99 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
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