Ракетний удар по Дніпру: сестра загиблої розповіла про трагедію у своїй родині

Сьогодні рано-вранці росіяни атакували Дніпро ракетами.

На жаль, в результаті загинули 31-річна жінка та її дитина.

Пізніше сестра загиблої Тетяна Білаш розповіла у соцмережі про трагедію у своїй родині.

Я ніколи не думала, що це торкнеться мене та моєї родини. Сьогодні вранці рашистська ракета вбила мою двоюрідну сестру та дворічну двоюрідну племінницю, дядько та тітка у середній тяжкості в лікарні, будинок не придатний для життя. Спочивайте, мої янголятка, я вас дуже люблю, – написала дівчина.

Також вона попросила допомоги у небайдужих людей. Якщо бажаєте допомогти родині, то ось реквізити: 4149 6090 1199 9283.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Умані, серед загиблих – двоє 10-річних дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з-під завалів ангару врятували 52-річну жінку: у ДСНС показали відео з місця удару.

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