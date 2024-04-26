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Історичному музею в Дніпрі подарували Статую Свободи

Сьогодні 11:24
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Історичному музею в Дніпрі подарували копію статуї Свободи.

Новости Днепра про Історичному музею в Дніпрі подарували Статую Свободи

Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького нині відзначає 175 років з дня свого заснування. 

Колеги з Технічного музею “Машини часу” вирішили презентувати співробітникам “іменинника” незвичний подарунок – копію Статуї Свободи та Декларації про Незалежність США. Що цікаво, документ підписали в 1776 році, коли також заснували Катеринослав. 

Передаємо її вам, найстарішим хранителям документів, пов’язаних з нашим рідним містом. В додаток до декларації передаємо вам статую Свободи, як символ свободи та незалежності, який є актуальним для нашої країни сьогодні. Зі святом Вас, зі 175 річним ювілеєм, – написали на Facebook-сторінці Технічного музею “Машини часу”.

Зауважимо, Статуя Свободи – подарунок американському народові від народу Франції в знак дружби, що склалася між країнами в роки Американської революції за Незалежність. Пам’ятник виготовляли у Франції за проєкт скульптора Фредеріка Бартольді, а збирали скульптуру в США.

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Новости Днепра про Історичному музею в Дніпрі подарували Статую СвободиУкраїнська

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