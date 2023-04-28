В Днепре отложили переименование улицы Образцова: что известно

В Днепре пока не будут переименовывать улицу Образцова.

Недавно мы сообщали, что в Днепре могут быть переименованы улица Образцова и еще 7 топонимов. Впрочем, пока это решение было отложено. Причина – обращение местных жителей.

Образцова должна была стать улицей Черных Запорожцев, но новое название не понравилось днепрянам. Об этом идет речь в сюжете ДнепрTV.

Жители улицы написали коллективное обращение в комиссию, которая занимается переименованиями и попросили выбрать новое название. Днепряне говорят, что не прочь жить на улице Зразковой.

Что не так с Образцовым?

Как и большинство улиц города, Образцова названа в честь советского деятеля. Если во времена СССР это было нормой, то сейчас идет процесс декоммунизации, дерусификассии и десоветизации, поэтому старые названия надо менять.

Владимир Образцов – это советский инженер. Родился в Николаеве, но свою карьеру построил в Москве, где и похоронен. Он занимался конструированием транспорта, в частности железных дорог.

Улицу хотят переименовать в честь Черных Запорожцев – бойцов УНР, которые в свое время активно боролись за украинскую государственность.

«По зашедшим представлениям местные жители, наверное, очень любят зразы, потому что они решили, чтобы она была зразковой», – отметил руководитель рабочей группы топонимической комиссии ДМР Валентин Старостин.

Всего переименовать должны еще около 300 улиц. Напомним, ранее в Днепре отложили переименование улицы Маршала Малиновского. Ее планировали назвать Набережной Новой Армии, но после обращений горожан это решение отложили.

Кроме этого, в Днепре искали новые названия для проспекта Гагарина и улицы Титова.

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