Образцова та Малиновського: які вулиці в Дніпрі перейменують наступними

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Дніпровської міськради.
Найближчим часом у Дніпрі можуть змінити назви ще восьми вулиць, топоніми яких пов’язані з РФ та СРСР. Як зазначено в проєкті рішення опублікованому на сайті міськради, перейменують такі вулиці:
Зауважимо, що підпису міського голови на документі ще немає, тому рішення поки що не набрало чинності.
Нагадаємо, вулицю Маршала Малиновського намагаються перейменувати вдруге. Раніше її планували назвати Набережною Нової Армії, але після звернень містян це рішення відклали. Натомість, місцеві мешканці запропонували найменувати її, як Сонячна Набережна і цей варіант підтримали в міськраді.
Крім цього, у Дніпрі шукали нові назви для проспекту Гагаріна та вулиці Титова.
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