Образцова та Малиновського: які вулиці в Дніпрі перейменують наступними

У Дніпрі перейменують ще 8 вулиць.

Про це йдеться в документі, опублікованому на сайті Дніпровської міськради.

Найближчим часом у Дніпрі можуть змінити назви ще восьми вулиць, топоніми яких пов’язані з РФ та СРСР. Як зазначено в проєкті рішення опублікованому на сайті міськради, перейменують такі вулиці:

вулиця Академіка Образцова – вулиця Чорних Запорожців;

провулок Баженова – Тернуватий Яр;

вулиця Бородинська – вулиця Вартових Неба;

вулиця Камчатська – вулиця Героїв УПА;

вулиця Леваневського – вулиця Львівська;

вулиця Маршала Малиновського – вулиця Сонячна Набережна;

вулиця Мінська – вулиця Менська;

вулиця Чебоксарська – вулиця Коростенська.

Зауважимо, що підпису міського голови на документі ще немає, тому рішення поки що не набрало чинності.

Нагадаємо, вулицю Маршала Малиновського намагаються перейменувати вдруге. Раніше її планували назвати Набережною Нової Армії, але після звернень містян це рішення відклали. Натомість, місцеві мешканці запропонували найменувати її, як Сонячна Набережна і цей варіант підтримали в міськраді.

Крім цього, у Дніпрі шукали нові назви для проспекту Гагаріна та вулиці Титова.

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