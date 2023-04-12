У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю Титова: як саме та що не так з її назвою

12 квітня – День космонавтики, тому у Дніпрі продовжуються дискусії навколо вулиць, які названі іменами відомих радянських космонавтів. Цього разу, у спільноті Urban Dnipro Community запропонували перейменувати вулицю Титова.
За словами дніпрян, Титова – хоча і не центральна, але досить важлива вулиця, яка є головною точкою тяжіння для великого району з торговельними центрами, школами та рекордною кількістю парків (тут їх аж 5). Крім цього, через цю частину міста проходить 3 трамвайних, 7 тролейбусних та 17 автобусних маршрутів, тому перейменування цієї вулиці крок серйозний.
Що не так з Титовим?
Герман Титов – це радянський льотчик-космонавт, який другим полетів в космос, став Героем СРСР, а потім ще встиг побувати депутатом московської думи. Як зазначає автор допису, Титов не ніяким чином не пов’язаний з Дніпром, Україною та конструкторським бюро. Так, він космонавт, а Дніпро ще досі сприймають, як космічне місто, але на цьому спорідненість з цією людиною та обласним центром закінчується.
Вулиця та район мають унікальну тематичну історію, яку містяни люблять та шанують. Назвати вулицю за її характером, історією або галуззю є найпростішим і найкращим способом відображення її важливості, – зазначив автор допису.
Можливо хтось запропонує Кучму, але, на мій погляд, його треба пропонувати та аналізувати через років 15 мінімум. Краще придивлятися до інших українських конструкторів, які не з Дніпра та протягом багатьох років залишалися недооціненими. Наприклад, про Глушка кажуть набагато менше, ніж про Корольова, хоча його внесок у науково-технічний прогрес не менший. А ідея з іменем Гельмута Греттрупа чи когось подібного може бути прикольною, але занадто провокативною, – зазначив дніпрянин.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Дніпрі хочуть перейменувати проспект Гагаріна.
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