У Дніпрі пропонують перейменувати вулицю Титова: як саме та що не так з її назвою

У Дніпрі розповіли, що не так з вулицею Титова та чому її треба перейменувати.

12 квітня – День космонавтики, тому у Дніпрі продовжуються дискусії навколо вулиць, які названі іменами відомих радянських космонавтів. Цього разу, у спільноті Urban Dnipro Community запропонували перейменувати вулицю Титова.

За словами дніпрян, Титова – хоча і не центральна, але досить важлива вулиця, яка є головною точкою тяжіння для великого району з торговельними центрами, школами та рекордною кількістю парків (тут їх аж 5). Крім цього, через цю частину міста проходить 3 трамвайних, 7 тролейбусних та 17 автобусних маршрутів, тому перейменування цієї вулиці крок серйозний.

Що не так з Титовим?

Герман Титов – це радянський льотчик-космонавт, який другим полетів в космос, став Героем СРСР, а потім ще встиг побувати депутатом московської думи. Як зазначає автор допису, Титов не ніяким чином не пов’язаний з Дніпром, Україною та конструкторським бюро. Так, він космонавт, а Дніпро ще досі сприймають, як космічне місто, але на цьому спорідненість з цією людиною та обласним центром закінчується.

Вулиця та район мають унікальну тематичну історію, яку містяни люблять та шанують. Назвати вулицю за її характером, історією або галуззю є найпростішим і найкращим способом відображення її важливості, – зазначив автор допису.

Як перейменувати вулицю? Дніпряни запропонували свої варіанти для нової назви вулиці. Серед можливих нових назв звучали такі: Верхня (бо Титова найвища точка в місті, а район раніше звали “Верхнім”) та Паркова (за кількістю парків, адже такої густини скверів за зелених зон більше ніде немає в місті). Пропонували також продовжити Зоряний бульвар, щоб зберегти космічну тему.

Автор допису запропонував назвати вулицю на честь В’ячеслава Ковтуненка, який був інженером КБ Янгеля, займався розробкою науково-технічних виробів та дослідництвом космосу.

Можливо хтось запропонує Кучму, але, на мій погляд, його треба пропонувати та аналізувати через років 15 мінімум. Краще придивлятися до інших українських конструкторів, які не з Дніпра та протягом багатьох років залишалися недооціненими. Наприклад, про Глушка кажуть набагато менше, ніж про Корольова, хоча його внесок у науково-технічний прогрес не менший. А ідея з іменем Гельмута Греттрупа чи когось подібного може бути прикольною, але занадто провокативною, – зазначив дніпрянин. Думки користувачів розділилися. Хтось пропонує не чіпати назву вулиці, дехто згоден з назвою Паркова, а решта підтримує ідею перейменування, але не згоден із запропонованими варіантами. Зазначимо, що це тільки суспільна дискусія, поки що офіційно ніхто не збирається змінювати назву цієї вулиці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Дніпрі хочуть перейменувати проспект Гагаріна.

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