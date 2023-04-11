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У Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна: як саме

Сьогодні 11:29
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У Дніпрі хочуть перейменувати проспект Гагаріна.

Новости Днепра про У Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна: як саме

У Дніпрі продовжують дерадянізовувати та дерусифіковувати топоніми. Напередодні Дня космонавтики у місті запропонували перейменувати проспект Гагаріна. Таку дискусію розпочали в спільноті Urban Dnipro Community.

Як зазначив автор допису, Гагарін не був світовим генієм, а найголовніше не має зв’язку з Дніпром чи Україною, але його постать є лише єдиним позитивним елементом радянської пропаганди. Саме через це, вулиці названі на його честь, є в кожному містечку та селищі пострадянських країн. 

Дніпрянин зазначає, що доцільніше було б назвати проспект Гагаріна на честь Студентів, адже на цій вулиці знаходяться майже всі університети міста. 

Політехніка, колишній металургійний інститут, хіміко-технологічний університет, інститут державного управління, академія будівництва та архітектури, корпуси медичного університету, університет внутрішніх справ, колишній університет залізничного транспорту, національний університет та десятки гуртожитків знаходяться в межах чи біля проспекту, і правильним рішенням буде позначення вулиці саме як сфери освіти, – мовиться в дописі. 

У коментарях запропонували свої варіанти нової назви для проспекту. Серед нових назв: Університетський (бо університети, але цю назву забракували, бо вона довга та важка для вимови), Студентів (бо на проспекті купа гуртожитків, де живуть сотні студентів), Науковий (на честь науковців, які працюють в університетах), Просвітянський, Нагорний (через розташування проспекту та Нагорний ринок) або ж на честь українського космонавта Каденюка, щоб продовжити космічну тему. 

Зазначимо, що це тільки суспільна дискусія та офіційних пропозицій перейменувати цей проспект ще не надходило. 

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Новости Днепра про У Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна: як самеУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі пропонують перейменувати проспект Гагаріна: як самеРусский

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