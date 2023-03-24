Чому у Дніпрі досі не перейменували вулицю Маршала Малиновського

У міськраді пояснили, чому не перейменували вулицю Маршала Малиновського.

Більше місяця тому в Дніпрі перейменували ще 26 вулиць та провулків. За планом, нову назву могла отримати вулиця Маршала Малиновського. Згідно до проєкту рішення вона мала називатися Набережна Нової Армії.

Втім, рішення про перейменування поки що відклали. Це сталося через те, що мешканці цієї вулиці, були проти нової назви та запропонували свої варіанти. Як розповів секретар міськрали Олександр Санжара, найменування топонімам обирає спеціальна комісія.

Комісія визначає топоніми, які потрібно перейменувати. Ця робота розпочалася ще в 2015-2016 роках. Тоді вона була пов’язана з декомунізацією. Нині ж перейменовуємо назви топонімів, пов’язані з державою-агресоркою, – зазначив Олександр Санжара.

Наразі фахівці намагаються повернути реальну топоніміку нашого міста, яку спотворили в радянські часи. Вони обирають ті назви, які могли б відповідати історичним реаліям, для цього учасники комісії використовують старовинні карти, де ще збереглися попередні найменування. Цей процес супроводжується суперечками, адже у кожного із членів комісії є власна думка. Після цього перелік вулиць відправляють на розгляд до міськради.

Зазвичай, депутати погоджуються з вибором комісії, але у випадку з вулицею Маршала Малиновського це рішення відклали, через мешканців міста, які запропонували альтернативу.

Власне, під час сьогоднішнього засідання члени комісії переглянули це рішення і погодили нову назву, яку запропонували мешканці, – зазначив Олександр Санжара

Остаточну назву поки що не озвучили, але раніше мешканці мікрорайону, де розташовується вулиця, запропонували перейменувати її на Сонячну Набережну, через найменування житлового масиву “Сонячний”.

Хто такий Маршал Малиновський?

Родіон Малиновський – радянський воєначальник та державний діяч. Був полководцем під час Другої Світової, організувавши кілька успішних операцій, а потім деякий час був міністром оборони СРСР. Народився в Одесі.

У радянські часи його називали “незвичайним” воєначальником, бо він знав декілька іноземних мов, адже на початку століття встиг послужити в царській армії та брав участь в бойових діях у Франції.

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