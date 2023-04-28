Град та шквали: у Дніпрі та області різко погіршиться погода

Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з метеорології.
Найближчої доби у Дніпрі та області може різко погіршитися погода.
28 квітня вдень на Дніпропетровщині очікується гроза, в окремих районах град, а у східній частині області значні дощі.
Рівень небезпечності І (жовтий).
Нагадаємо, раніше ми писали про циклон UDO, який приніс заморозки в західні регіони України.
Читайте також:
Автор:
Раніше на місці Фестивального причалу в Дніпрі був невеликий «порт»…
Міський голова прокоментував вранішню атаку РФ.
Сьогодні рано-вранці росіяни атакували Дніпро ракетами.
Міський голова розповів у якому зараз стані постраждалі під час…