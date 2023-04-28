Град та шквали: у Дніпрі та області різко погіршиться погода

У Дніпрі попередили про небезпечні метеоявища.

Про це повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з метеорології.

Найближчої доби у Дніпрі та області може різко погіршитися погода.

28 квітня вдень на Дніпропетровщині очікується гроза, в окремих районах град, а у східній частині області значні дощі.

Рівень небезпечності І (жовтий).

Нагадаємо, раніше ми писали про циклон UDO, який приніс заморозки в західні регіони України.

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