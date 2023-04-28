У Дніпрі біля одного із будинків знайшли новонароджену дитину: що відомо

Сьогодні, 28 квітня, до однієї з поліклінік Дніпра прийшла жінка з новонародженою дитиною. Вона сказала, що немовля хтось залишив біля під’їзду одного із будинків. Дівчинка була загорнута в ковдру.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Про знахідку повідомили до поліції.
Зараз дитина знаходиться у лікарні. Її стан задовільний.
Правоохоронці проводять слідчі дії та шукають матір.
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