Рятувальна операція в Умані завершена: 17 осіб врятовано, 2 жінки вважаються безвісти зниклими

28 квітня росіяни завдали ракетного удару по багатоповерхівці в Умані.

З перших хвилин трагедії на місці працювали рятувальники, поліцейські, комунальники, військові, небайдужі містяни – всі до останнього сподівалися знайти під завалами когось живого.

З-під завалів врятовано 17 осіб. На жаль, внаслідок російського удару 23 людини загинуло: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих – шестеро дітей: троє хлопчиків (півтора, 16 та 17 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років).

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Він зазначив, що ще дві жінки вважаються безвісти зниклими.

Слідчі ідентифікували всі 23 тіла. Працював спеціальний штаб, де прямі родичі загиблих могли здати біологічні зразки для ДНК-порівняння. Ще 2 жінки вважаються безвісти зниклими. Також внаслідок ракетного удару поранено 9 людей. Медики у супроводі поліції забезпечили оперативну госпіталізацію постраждалих. Всі служби спрацювали злагоджено та ефективно. Дякую рятувальникам, поліцейським, працівникам комунальних служб, десяткам уманчан, які долучилися до розбору обваленого будинку. Робота йшла дуже швидко, бо всі поспішали. До останнього сподівалися знайти під завалами когось живого… Мої щирі співчуття близьким загиблих. Ми покараємо це зло. Ми не дозволимо йому зростати. Ми обов’язково вистоїмо та переможемо, – зазначив очільник МВС.

Не пробачимо! Помстимося!

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