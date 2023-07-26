Советник мэра Мариуполя показал «рынок рабов» в городе: «скачок в имперское прошлое»

Мариуполь – рана на теле Украины. Город-герой, который полностью разрушили российские оккупанты.

С 20 мая 2022 года находится под оккупацией, после того, как защитники сдались в плен. Отметим, некоторые из них, в частности командиры, уже вернулись в Украину, но многие наши защитники до сих пор в плену – об этом нельзя молчать.

Сейчас российские оккупанты рассказывают, что якобы город приходит в себя после боев и отстраивается, но на самом деле Мариуполь сейчас – это руины, где люди едва выживают.

Это подтвердил и советник мэра Петр Андрющенко. Он опубликовал в соцсети видео, где показал «рынок рабов».

По его словам, так люди нанимаются на работу – на день. Раньше здесь собирались местные жители. Теперь их выжила азиатская русня.

Рынок рабов в Мариуполе. Без шуток. Напротив площади Свободы на просп. Мира каждый день можно купить себе раба. Утром. Сначала здесь собирались местные мариупольцы. Теперь их выжила азиатская русня. От 2,5 тысяч день. Что-либо. Почти. Жданов 2023. Прыжок в имперское прошлое, – написал Андрющенко.

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