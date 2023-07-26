Радник мера Маріуполя показав “ринок рабів” у місті: “стрибок в імперське минуле”

Маріуполь - рана на тілі України. Місто-герой, яке вщент зруйнували російські окупанти.

З 20 травня 2022 року перебуває під окупацією, після того, як оборонці здалися в полон. Зазначимо, деякі з них, зокрема командири, вже повернулися в Україну, але багато наших захисників досі у полоні – про це не можна мовчати.

Зараз російські окупанти розповідають, що начебто місто оговтується після боїв та відбудовується, але насправді Маріуполь зараз – це руїни, де люди ледь виживають.

Це підтвердив і радник мера Петро Андрющенко. Він опублікував у соцмереді відео, де показав “ринок рабів”.

За його словами, так люди наймаються на роботу – на день. Раніше тут збирались місцеві. Тепер їх вижила азійська русня.

Ринок рабів в Маріуполі. Без жартів. Напроти площі Свободи по просп. Миру кожного дня можна купити собі раба. Зранку. Спочатку тут збирались місцеві маріупольці. Тепер їх вижила азійська русня. Від 2,5 тисяч день. Будь-що. Майже. Жданов 2023. Стрибок в імперське минуле, – написав Андрющенко.

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