Сотрудница школы и работница завода: на Днепропетровщине разоблачили вероятных коллаборанток

В Павлоградском районе разоблачили двух коллаборанток

Пропагандисткой оказалась работница одной из областных школ. Женщина активно поддерживала военное вторжение России в Украину и уничтожение украинской нации. В соцсетях коллаборантка поддерживала проведение так называемой «спецоперации».

Также попалась бывшая сотрудница одного из местных промышленных предприятий. Она считала «незаконной» деоккупацию освобожденных территорий Украины. В ее сообщениях в соцсетях преобладали месседжи по поводу скорейшего прихода «русского мира» на Днепропетровщину.

СБУ прекратила враждебную агитацию обеих предательниц.

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