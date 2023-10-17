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  • Співробітниця школи та робітниця заводу: на Дніпропетровщині викрили ймовірних колаборанток

Співробітниця школи та робітниця заводу: на Дніпропетровщині викрили ймовірних колаборанток

Сьогодні 18:41
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У Павлоградському районі викрили двох колаборанток

Новости Днепра про Співробітниця школи та робітниця заводу: на Дніпропетровщині викрили ймовірних колаборанток

Пропагандисткою виявилася працівниця однієї з обласних шкіл. Жінка активно підтримувала військове вторгнення рф в Україну та знищення української нації. У соцмережах колаборантка підтримувала проведення так званої «спецоперації».

Також попалася колишня співробітниця одного з місцевих промислових підприємств. Вона вважала «незаконною» деокупацію звільнених територій України. В її дописах у соцмережах переважали меседжі щодо скорішого приходу «руського миру» на Дніпропетровщину.

СБУ припинила ворожу агітацію обох зрадниць.

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Новости Днепра про Співробітниця школи та робітниця заводу: на Дніпропетровщині викрили ймовірних колаборантокУкраїнська

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