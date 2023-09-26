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  • Соседи слышали крики: на Днепропетровщине во время ссоры мужчина забил до смерти знакомого

Соседи слышали крики: на Днепропетровщине во время ссоры мужчина забил до смерти знакомого

Сегодня 14:43
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В воскресенье, 24 сентября, в Каменском произошло ужасное преступление: во время ссоры 39-летний мужчина забил до смерти 48-летнего знакомого.

Новости Днепра про Соседи слышали крики: на Днепропетровщине во время ссоры мужчина забил до смерти знакомого

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, соседи 48-летнего погибшего услышали из его квартиры крики и угрозы и сообщили об этом в полицию.

Правоохранители приехали на место и обнаружили в квартире владельца без признаков жизни. Они установили, что к убитому пришел в гости 39-летний знакомый, между ними возникла ссора, во время которой нападавший избил до смерти хозяина.

Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.

Напомним, ранее мы писали, что дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделал.

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