Соседи слышали крики: на Днепропетровщине во время ссоры мужчина забил до смерти знакомого

Как сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области, соседи 48-летнего погибшего услышали из его квартиры крики и угрозы и сообщили об этом в полицию.
Правоохранители приехали на место и обнаружили в квартире владельца без признаков жизни. Они установили, что к убитому пришел в гости 39-летний знакомый, между ними возникла ссора, во время которой нападавший избил до смерти хозяина.
Злоумышленника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.
Напомним, ранее мы писали, что дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделал.
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