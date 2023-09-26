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  • В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции

В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции

Сегодня 10:42
просмотров

Горожане отмечают, что стреляют уже не в первый раз.

Новости Днепра про В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции

Вчера, 25 сентября, на жилом массиве Победа неизвестный стрелял по окнам ЖК River Park.

Жители жилого комплекса отмечают, что стреляют со стороны общежития, расположенного рядом. К тому же такое происходит не впервые.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

Новости Днепра про В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции

На место происшествия вызвали полицию.

Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.

Журналисту dnepr.info сообщили, что факт зафиксирован. Сейчас идет проверка, правоохранители устанавливают причастных лиц.

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