В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции

Горожане отмечают, что стреляют уже не в первый раз.

Вчера, 25 сентября, на жилом массиве Победа неизвестный стрелял по окнам ЖК River Park.

Жители жилого комплекса отмечают, что стреляют со стороны общежития, расположенного рядом. К тому же такое происходит не впервые.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».

На место происшествия вызвали полицию.

Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.

Журналисту dnepr.info сообщили, что факт зафиксирован. Сейчас идет проверка, правоохранители устанавливают причастных лиц.

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