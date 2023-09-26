В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции

Вчера, 25 сентября, на жилом массиве Победа неизвестный стрелял по окнам ЖК River Park.
Жители жилого комплекса отмечают, что стреляют со стороны общежития, расположенного рядом. К тому же такое происходит не впервые.
Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр оперативный».
На место происшествия вызвали полицию.
Мы обратились за комментарием в правоохранительные органы.
Журналисту dnepr.info сообщили, что факт зафиксирован. Сейчас идет проверка, правоохранители устанавливают причастных лиц.
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