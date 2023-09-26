В одном из городов Днепропетровщины будет громко полдня: что произошло

Сегодня, 26 сентября, в Кривом Роге будет громко.
Там с 9:00 до 15:00 на промышленно-производственном предприятии будут проводиться плановые испытательные взрывные работы (Терновский район).
Проведение работ контролируют специалисты, поэтому причин для паники нет!
Но, пожалуйста, не игнорируйте тревоги!
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