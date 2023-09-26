Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Сусіди чули крики: на Дніпропетровщині під час сварки чоловік забив до смерті знайомого

Сусіди чули крики: на Дніпропетровщині під час сварки чоловік забив до смерті знайомого

Сьогодні 14:43
просмотров

У неділю, 24 вересня, у Кам'янському стався жахливий злочин: під час сварки 39-річний чоловік забив до смерті 48-річного знайомого.

Новости Днепра про Сусіди чули крики: на Дніпропетровщині під час сварки чоловік забив до смерті знайомого

Як повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області, сусіди 48-річного загиблого почули з його квартири крики та погрози та повідомили про це до поліції.

Правоохоронці приїхали на місце та виявили в квартирі власника без ознак життя. Вони встановили, що до вбитого прийшов в гості 39-річний знайомий, між ними виникла сварка, під час якої нападник побив до смерті господаря. 

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної Лізи у П’ятихатках не вірить, що батько це зробив. 

Читайте також:

Новости Днепра про Сусіди чули крики: на Дніпропетровщині під час сварки чоловік забив до смерті знайомогоУкраїнська Новости Днепра про Сусіди чули крики: на Дніпропетровщині під час сварки чоловік забив до смерті знайомогоРусский

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Кривому Розі перекинулась автівка: за кермом була вагітна дівчина
Новини Дніпра
Сьогодні 13:39
У Кривому Розі перекинулась автівка: за кермом була вагітна дівчина

Будь ласка, бережіть себе!

Донька підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної Лізи у П’ятихатках не вірить, що батько це зробив
Новини Дніпра
Сьогодні 13:03
Донька підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної Лізи у П’ятихатках не вірить, що батько це зробив

На початку вересня Дніпропетровщину сколихнув жахливий злочин: у П’ятихатках зґвалтували…

У сусідній з Дніпропетровщиною області зафіксували полярне сяйво: що спричинило незвичне явище
Новини Дніпра
Сьогодні 12:01
У сусідній з Дніпропетровщиною області зафіксували полярне сяйво: що спричинило незвичне явище

У ніч на 25 вересня в небі над Україною зафіксували…

У Кривому Розі чоловік видавав себе за поліціянта та забирав у людей майно
Новини Дніпра
Сьогодні 11:13
У Кривому Розі чоловік видавав себе за поліціянта та забирав у людей майно

Криворіжець дурив людей та забирав у них майно, прикидаючись поліціянтом.

Наверх