Сусіди чули крики: на Дніпропетровщині під час сварки чоловік забив до смерті знайомого

У неділю, 24 вересня, у Кам'янському стався жахливий злочин: під час сварки 39-річний чоловік забив до смерті 48-річного знайомого.

Як повідомили в ГУ НП у Дніпропетровській області, сусіди 48-річного загиблого почули з його квартири крики та погрози та повідомили про це до поліції.

Правоохоронці приїхали на місце та виявили в квартирі власника без ознак життя. Вони встановили, що до вбитого прийшов в гості 39-річний знайомий, між ними виникла сварка, під час якої нападник побив до смерті господаря.

Зловмисника затримали. Йому повідомили про підозру у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали, що донька підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної Лізи у П’ятихатках не вірить, що батько це зробив.

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