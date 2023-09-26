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  • У Дніпрі на Перемозі невідомий стріляє по вікнам елітного ЖК: що кажуть у поліції

У Дніпрі на Перемозі невідомий стріляє по вікнам елітного ЖК: що кажуть у поліції

Сьогодні 10:42
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Містяни зазначають, що стріляють вже не вперше.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі невідомий стріляє по вікнам елітного ЖК: що кажуть у поліції

Учора, 25 вересня, на житловому масиві Перемога невідомий стріляв по вікнам ЖК River Park.

Мешканці житлового комплексу зазначають, що стріляють зі сторони гуртожитку, що розташований поруч. До того ж таке відбувається не вперше.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі невідомий стріляє по вікнам елітного ЖК: що кажуть у поліції

На місце події викликали поліцію.

Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів.

Журналісту dnepr.info повідомили, що факт зафіксовано. Зараз триває перевірка, правоохоронці встановлюють причетних осіб.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Перемозі невідомий стріляє по вікнам елітного ЖК: що кажуть у поліціїУкраїнська

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