У Дніпрі на Перемозі невідомий стріляє по вікнам елітного ЖК: що кажуть у поліції

Учора, 25 вересня, на житловому масиві Перемога невідомий стріляв по вікнам ЖК River Park.
Мешканці житлового комплексу зазначають, що стріляють зі сторони гуртожитку, що розташований поруч. До того ж таке відбувається не вперше.
Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.
На місце події викликали поліцію.
Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів.
Журналісту dnepr.info повідомили, що факт зафіксовано. Зараз триває перевірка, правоохоронці встановлюють причетних осіб.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі розповіли, куди звертатися пільговикам, якщо є проблеми з…
У регіоні якраз триває повітряна тривога.
Вересень 2023 повноцінний четвертий місяць літа.
У Кривому Розі пройде суд над зрадницею, яка виправдовувала агресію…