У Дніпрі на Перемозі невідомий стріляє по вікнам елітного ЖК: що кажуть у поліції

Містяни зазначають, що стріляють вже не вперше.

Учора, 25 вересня, на житловому масиві Перемога невідомий стріляв по вікнам ЖК River Park.

Мешканці житлового комплексу зазначають, що стріляють зі сторони гуртожитку, що розташований поруч. До того ж таке відбувається не вперше.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро оперативний”.

На місце події викликали поліцію.

Ми звернулися за коментарем до правоохоронних органів.

Журналісту dnepr.info повідомили, що факт зафіксовано. Зараз триває перевірка, правоохоронці встановлюють причетних осіб.

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