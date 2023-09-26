У сусідній з Дніпропетровщиною області зафіксували полярне сяйво: що спричинило незвичне явище

Це явище досить незвичне для наших широт. Цього разу полярне сяйво з’явилося у небі над Україною через потужну геомагнітну бурю, яка накрила планету в ніч на 25 вересня.
Зафіксував це небесне явище мешканець сусідньої з Дніпром Харківщини. Як розповів користувач форуму Київського клубу аматорів-астрономів Astropolis під ніком RPM RPM, полярне сяйво з’явилося у небі о 3 ночі.
Фото чоловік відзняв у Богодухівському районі Харківщини. Українець каже, що зараз не може реагувати на всі небесні явища, але полярне сяйво в себе над головою він проігнорувати не зміг.
Чоловік ледь не пропустив появу полярного сяйва, але все ж встиг зафіксувати його на камеру.
Я зібрав техніку, тепло вдягнувся і вийшов на вулицю, щоби зробити кілька кадрів, – розповів він.
Щоправда, на небі залишилося лише досить слабке світло. Найвидовищніше було за 20 хвилин до зйомки, коли чоловік ще був без камери.
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