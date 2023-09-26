Донька підозрюваного у вбивстві та зґвалтуванні 16-річної Лізи у П’ятихатках не вірить, що батько це зробив

На початку вересня Дніпропетровщину сколихнув жахливий злочин: у П’ятихатках зґвалтували та вбили 16-річну дівчину.

За три тижні правоохоронці опитали майже всіх жителів міста, зібрали дані з усіх камер відеоспостереження, оглянули понад тисячу автомобілів, перевірили близько 600 осіб.

23 вересня правоохоронцям вдалося вийти на слід підозрюваного. Ним виявився 46-річний раніше судимий місцевий житель. ДНК-експертиза підтвердила підозри поліцейських. Врешті й сам затриманий зізнався.

Як виявилося, підозрюваний – батько 5-х дітей – трьох хлопчиків та двох дівчат, його найстарша донька дружила із вбитою. Як розповіла сама 17-річна Катя, донька підозрюваного (ім’я дівчини змінено), вони не знають, де зараз їхній тато, а грошей на адвоката у них немає.

Про це повідомляє “Дніпровська панорама”.

За словами Каті, їхнім вихованням більше займається бабуся – мати батька, оскільки сам він їздив по заробітках, щоб утримувати велику родину. Про свою маму діти майже нічого не знають – багато років тому її позбавили батьківських прав, вона опинилася за гратами, а після звільнення своїми доньками та синами не цікавилася.

У Стаса – так звати 46-річного підозрюваного – теж є кримінальне минуле, у 17 років він був засуджений за крадіжку. Його знайомі кажуть, що після цього проблем із законом у чоловіка не було.

Сусіди та знайомі родини не вірять, що Стас – вбивця.

Нашого батька знають всі П’ятихатки і ніхто про нього нічого поганого не може сказати. Він завжди намагався заробляти, бо нас же п’ятеро у нього. Ми з ним разом дрова продавали. Він завжди робив нам якісь подаруночки, обнімав, цілував, любив нас. Та всі сусіди та знайомі не вірять, що батько міг таке зробити з Лізою, – розповіла Катя.

За словами дівчини, за три тижні до вбивства Лізи батько повернувся з Німеччини, куди він разом із другою дружиною вивіз своїх дітей. В особистому житті стався розлад, тому чоловік вирішив повернутися додому. Він оселився у своєму будинку, куди ще на початку війни пустив жити літню родину біженців з Донбасу. А дітей забрала до себе бабуся.

Після повернення батько був не у настрої, оскільки грошей на родину не вистачало, він міркував, куди можна поїхати, щоб заробити. Він нервував й молився вночі, коли не міг заснути, – говорить Катя.

Дівчина згадує, що не помітила у поведінці батька нічого особливого після того, як стало відомо про вбивство Лізи.

Батько спокійно пішов до поліції, спокійно здав те ДНК. Він був такий, як завжди. Ці три тижні він був спокійний. У той день, коли його затримали, він як раз зателефонував нашій бабусі – був у доброму настрої, питав, чи зробили діти уроки. І у трубку бабуся почула, що до батька хтось підійшов, у нього з рук випав телефон. У нього дома був обшук, вилучили його кросівки, які ми в Німеччині купили. Всі казали, що вбивця був у білих кросівках (таке враження склалося після оприлюднення відео з камер спостереження, – прим.), а у батька вони сині. В поліції кажуть, що ДНК робили тричі та воно співпадає на 100 відсотків. Я не знаю, як так може бути. Я вірю батькові, він нас дуже любить, – стверджує Катя.

Зазначимо, 24 вересня підозрюваному повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого п. 10 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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