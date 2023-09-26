Дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделал

В начале сентября Днепропетровщину потрясло ужасное преступление: в Пятихатках изнасиловали и убили 16-летнюю девушку.

За три недели правоохранители опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

23 сентября правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. И сам задержанный признался.

Как оказалось, подозреваемый – отец 5 детей – троих мальчиков и двух девочек, его старшая дочь дружила с убитой. Как рассказала сама 17-летняя Катя, дочь подозреваемого (имя девушки изменено), они не знают, где сейчас их папа, а денег на адвоката у них нет.

Об этом сообщает «Днепровская панорама».

По словам Кати, их воспитанием больше занимается бабушка – мать отца, поскольку сам он ездил по заработкам, чтобы содержать большую семью. О своей маме дети почти ничего не знают – много лет назад ее лишили родительских прав, она оказалась за решеткой, а после освобождения своими дочками и сыновьями не интересовалась.

У Стаса – так зовут 46-летнего подозреваемого – тоже есть криминальное прошлое, в 17 лет он был осужден за кражу. Его знакомые говорят, что после этого проблем с законом у мужчины не было.

Соседи и знакомые семьи не верят, что Стас – убийца.

Нашего отца знают все Пятихатки и никто о нем ничего плохого не может сказать. Он всегда пытался зарабатывать, потому что нас пятеро у него. Мы с ним вместе дрова продавали. Он всегда делал нам какие-то подарочки, обнимал, целовал, любил нас. Все соседи и знакомые не верят, что отец мог такое сделать с Лизой, – рассказала Катя.

По словам девушки, за три недели до убийства Лизы отец вернулся из Германии, куда он вместе со второй женой увез своих детей. В личной жизни произошел разлад, поэтому мужчина решил вернуться домой. Он поселился в своем доме, куда еще в начале войны пустил жить пожилую семью беженцев из Донбасса. А детей забрала к себе бабушка.

После возвращения отец был не в настроении, поскольку денег на семью не хватало, он размышлял, куда можно поехать, чтобы заработать. Он нервничал и молился ночью, когда не мог уснуть, – говорит Катя.

Девушка вспоминает, что не заметила в поведении отца ничего особенного после того, как стало известно об убийстве Лизы.

Отец спокойно пошел в полицию, спокойно сдал ДНК. Он был такой, как обычно. Эти три недели он был спокоен. В тот день, когда его задержали, он как раз позвонил нашей бабушке – был в хорошем настроении, спрашивал, сделали ли дети уроки. И в трубку бабушка услышала, что к отцу кто-то подошел, у него из рук выпал телефон. У него дома был обыск, изъяли его кроссовки, которые мы купили в Германии. Все говорили, что убийца был в белых кроссовках (такое впечатление сложилось после обнародования видео с камер наблюдения – прим.), а у отца они синие. В полиции говорят, что ДНК делали трижды, и она совпадает на 100 процентов. Я не знаю, как это может быть. Я верю отцу, он очень любит нас, – утверждает Катя.

Отметим, 24 сентября подозреваемому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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