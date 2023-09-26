Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделал

Дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделал

Сегодня 13:03
просмотров

В начале сентября Днепропетровщину потрясло ужасное преступление: в Пятихатках изнасиловали и убили 16-летнюю девушку.

Новости Днепра про Дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделал

За три недели правоохранители опросили почти всех жителей города, собрали данные со всех камер видеонаблюдения, осмотрели более тысячи автомобилей, проверили около 600 человек.

23 сентября правоохранителям удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 46-летний ранее судимый местный житель. ДНК-экспертиза подтвердила подозрения полицейских. И сам задержанный признался.

Как оказалось, подозреваемый – отец 5 детей – троих мальчиков и двух девочек, его старшая дочь дружила с убитой. Как рассказала сама 17-летняя Катя, дочь подозреваемого (имя девушки изменено), они не знают, где сейчас их папа, а денег на адвоката у них нет. 

Об этом сообщает «Днепровская панорама».

По словам Кати, их воспитанием больше занимается бабушка – мать отца, поскольку сам он ездил по заработкам, чтобы содержать большую семью. О своей маме дети почти ничего не знают – много лет назад ее лишили родительских прав, она оказалась за решеткой, а после освобождения своими дочками и сыновьями не интересовалась.

У Стаса – так зовут 46-летнего подозреваемого – тоже есть криминальное прошлое, в 17 лет он был осужден за кражу. Его знакомые говорят, что после этого проблем с законом у мужчины не было.

Соседи и знакомые семьи не верят, что Стас – убийца.

Нашего отца знают все Пятихатки и никто о нем ничего плохого не может сказать. Он всегда пытался зарабатывать, потому что нас пятеро у него. Мы с ним вместе дрова продавали. Он всегда делал нам какие-то подарочки, обнимал, целовал, любил нас. Все соседи и знакомые не верят, что отец мог такое сделать с Лизой, – рассказала Катя. 

По словам девушки, за три недели до убийства Лизы отец вернулся из Германии, куда он вместе со второй женой увез своих детей. В личной жизни произошел разлад, поэтому мужчина решил вернуться домой. Он поселился в своем доме, куда еще в начале войны пустил жить пожилую семью беженцев из Донбасса. А детей забрала к себе бабушка.

После возвращения отец был не в настроении, поскольку денег на семью не хватало, он размышлял, куда можно поехать, чтобы заработать. Он нервничал и молился ночью, когда не мог уснуть, – говорит Катя.

Девушка вспоминает, что не заметила в поведении отца ничего особенного после того, как стало известно об убийстве Лизы.

Отец спокойно пошел в полицию, спокойно сдал ДНК. Он был такой, как обычно. Эти три недели он был спокоен. В тот день, когда его задержали, он как раз позвонил нашей бабушке – был в хорошем настроении, спрашивал, сделали ли дети уроки. И в трубку бабушка услышала, что к отцу кто-то подошел, у него из рук выпал телефон. У него дома был обыск, изъяли его кроссовки, которые мы купили в Германии. Все говорили, что убийца был в белых кроссовках (такое впечатление сложилось после обнародования видео с камер наблюдения – прим.), а у отца они синие. В полиции говорят, что ДНК делали трижды, и она совпадает на 100 процентов. Я не знаю, как это может быть. Я верю отцу, он очень любит нас, – утверждает Катя.

Новости Днепра про Дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделал

Отметим, 24 сентября подозреваемому сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 10 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Читайте также:

 

Новости Днепра про Дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделалУкраїнська Новости Днепра про Дочь подозреваемого в убийстве и изнасиловании 16-летней Лизы в Пятихатках не верит, что отец это сделалРусский

Автор:


# # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В соседней с Днепропетровщиной области зафиксировали полярное сияние: что повлекло за собой необычное явление
Новости Днепра
Сегодня 12:01
В соседней с Днепропетровщиной области зафиксировали полярное сияние: что повлекло за собой необычное явление

В ночь на 25 сентября в небе над Украиной зафиксировали…

В Кривом Роге мужчина выдавал себя за полицейского и забирал у людей имущество
Новости Днепра
Сегодня 11:13
В Кривом Роге мужчина выдавал себя за полицейского и забирал у людей имущество

Криворожец обманывал людей и забирал у них имущество, притворяясь полицейским.

На трассе Днепр-Николаев произошло ужасное ДТП с участием ВАЗ и Renault: есть пострадавшие
Новости Днепра
Сегодня 11:06
На трассе Днепр-Николаев произошло ужасное ДТП с участием ВАЗ и Renault: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции
Новости Днепра
Сегодня 10:42
В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции

Горожане отмечают, что стреляют уже не в первый раз.

Последние новости

Как строился цирк в Днепре: уникальные кадры со стройплощадки (ФОТО)
Как строился цирк в Днепре: уникальные кадры со стройплощадки (ФОТО)

Современное здание цирка появилось в Днепре более 40 лет назад. Уникальность здания – в его необычном куполе – он собран из железобетонных элементов и внешне напоминает шатер.

Сегодня 12:42
4
просмотров
В соседней с Днепропетровщиной области зафиксировали полярное сияние: что повлекло за собой необычное явление
В соседней с Днепропетровщиной области зафиксировали полярное сияние: что повлекло за собой необычное явление

В ночь на 25 сентября в небе над Украиной зафиксировали полярное сияние.

Сегодня 12:01
1
просмотров
В Кривом Роге мужчина выдавал себя за полицейского и забирал у людей имущество
В Кривом Роге мужчина выдавал себя за полицейского и забирал у людей имущество

Криворожец обманывал людей и забирал у них имущество, притворяясь полицейским.

Сегодня 11:13
4
просмотров
На трассе Днепр-Николаев произошло ужасное ДТП с участием ВАЗ и Renault: есть пострадавшие
На трассе Днепр-Николаев произошло ужасное ДТП с участием ВАЗ и Renault: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Сегодня 11:06
4
просмотров
В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции
В Днепре на Победе неизвестный стреляет по окнам элитного ЖК: что говорят в полиции

Горожане отмечают, что стреляют уже не в первый раз.

Сегодня 10:42
4
просмотров
Куда обращаться льготникам в Днепре, если их оскорбляют в автобусах
Куда обращаться льготникам в Днепре, если их оскорбляют в автобусах

В Днепре рассказали, куда обращаться льготникам, если есть проблемы с водителями маршруток.

Сегодня 10:25
3
просмотров
В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн
В Украине пограничники накрыли контрабанду IPhone 15 почти на 2,8 млн грн

Злоумышленники пытались незаконно ввезти в Украину новые гаджеты.

Сегодня 10:00
4
просмотров
В Кривом Роге снова прогремел взрыв: комментарий Вилкула
В Кривом Роге снова прогремел взрыв: комментарий Вилкула

В регионе - воздушная тревога.

Сегодня 09:38
5
просмотров
В одном из городов Днепропетровщины будет громко полдня: что произошло
В одном из городов Днепропетровщины будет громко полдня: что произошло

Без паники!

Сегодня 09:00
6
просмотров
В Днепре в Чечеловском районе ночью вспыхнула Mazda (ФОТО)
В Днепре в Чечеловском районе ночью вспыхнула Mazda (ФОТО)

Сегодня ночью, 26 сентября, на улице Мартеновская Чечеловского района горел легковой автомобиль.

Сегодня 08:30
2
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх