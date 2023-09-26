На трассе Днепр-Николаев произошло ужасное ДТП с участием ВАЗ и Renault: есть пострадавшие

Пожалуйста, будьте внимательны за рулем!

Вчера, 25 сентября, на трассе Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев возле села Николаевка Днепровского района произошла авария.

Там столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2106 и Renault Trafic.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

К сожалению, водитель и пассажир легковушки ВАЗ-2106 получили травмы. Пострадавших с предварительным диагнозом – легкие телесные повреждения, закрытая черепно-мозговая травма – госпитализировали в больницу.

Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.

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