На трассе Днепр-Николаев произошло ужасное ДТП с участием ВАЗ и Renault: есть пострадавшие

Вчера, 25 сентября, на трассе Н-11 Днепр – Кривой Рог – Николаев возле села Николаевка Днепровского района произошла авария.
Там столкнулись два автомобиля – ВАЗ-2106 и Renault Trafic.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
К сожалению, водитель и пассажир легковушки ВАЗ-2106 получили травмы. Пострадавших с предварительным диагнозом – легкие телесные повреждения, закрытая черепно-мозговая травма – госпитализировали в больницу.
Все обстоятельства ДТП будут устанавливать правоохранители.
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