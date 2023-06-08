Снаряды падают возле лодок с людьми: россияне обстреливают затопленные районы Херсона

В четверг, 8 июня, в Херсоне проходит эвакуация людей из затопленных районов города. Местные и журналисты, которые находятся в городе, сообщают, что россияне обстреливают место эвакуации гражданских.
На публикующих СМИ фото видно, что снаряд приземляется в воду за несколько метров до лодки, где находятся люди. По словам очевидцев, уже есть пострадавшие в результате обстрелов.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтверждает, что россияне стреляют по Херсону. По его словам, бьют по прибрежным территориям и центральной части города.
Под обстрел попали волонтеры, перевозившие пожилого мужчину. Судя по видео, он получил ранение в голову. Эвакуация приостановлена. ГСЧС-ники ждут, пока обстрел остановится.
Отметим, что сегодня в Херсонской области находится Владимир Зеленский.
Фото: Стас Юрченко, Решетка
Об этом сообщил городской голова Евгений Рыщук. По его словам, местные скрывались от подтоплений в школе. Россияне ударили туда Градами. Предварительно есть раненые. Заметим, что Олешки это временно оккупированная территория, куда наши чрезвычайники добраться не могут, поэтому люди брошенные на произвол судьбы, самоорганизуются и пытаются переждать пик подтопления.
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Нет слов...
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