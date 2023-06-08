В центре Днепра утром раздался взрыв: что произошло

Как сообщили в ГСЧС, вызов о взрыве на улице Юрия Савченко поступил в 7:38.
Приехав по вызову, спасатели выяснили, что на цокольном этаже пятиэтажного дома сорвался газовый баллон на кухне. Обошлось без дальнейшего горения.
В результате взрыва пострадал 38-летний мужчина, который в тот момент выбыл на кухне. Пострадавшего передали медикам, которые отправили его в больницу. Предварительный диагноз – ожоги тела и головы 1 и 2 степени.
Взрывной волной выбито окно, повреждена мебель и вещи домашнего обихода в кухне.
Спасатели поделились видео с места инцидента.
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