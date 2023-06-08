В Днепре павлин поселился в чужом доме (ФОТО)

В Днепре павлин ушел в самоволку.

В Днепре на улице Минусинской (бывшая Балканская) заметили павлина. Птица поселилась на одной из усадеб, но местные подозревают, что она потерялась и у нее есть хозяин.

Об этом сообщили в сообществе «Фрунзенский Днепр».

На фото, которое опубликовали днепряне, видно, что павлин забрался на забор и вальяжно осматривает территорию. Вероятно, птица уже обжилась на новой территории.

В комментариях к сообщению отмечается, что хозяев уже нашли, осталось поймать павлина и вернуть владельцам.

Заметим, что это не в первый раз, когда в Днепре разгуливают по улицам экзотические птицы. Раньше павлинов замечали на 12 квартале и вблизи частного сектора на левом берегу города.

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