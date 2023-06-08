Снаряди падають біля човнів з людьми: росіяни обстрілюють затоплені райони Херсону

Росіяни обстрілюють затоплені райони, звідки евакуюють людей.

У четвер, 8 червня, у Херсоні триває евакуація людей із затоплених районів міста. Місцеві та журналісти, які наразі знаходяться в місті, повідомляють, що росіяни обстрілюють місце евакуації цивільних.

На фото, які публікують ЗМІ видно, що снаряд приземляється у воду за декілька метрів до човна, де знаходяться люди. За словами очевидців, уже є постраждалі внаслідок обстрілів.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтверджує, що росіяни стріляють по Херсону. За його словами, б’ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Під обстріл потрапили волонтери, які перевозили літнього чоловіка. Судячи з відео, він отримав поранення в голову. Наразі евакуацію призупинено. ДСНС-ники чекають поки обстріл зупиниться.

Зауважимо, що сьогодні на Херсонщині знаходиться Володимир Зеленський.

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Школу в окупованих Олешках, де ховалися люди, теж обстріляли

Про це повідомив міський голова Євген Рищук. За його словами, місцеві ховалися від підтоплень у школі. Росіяни вдарили туди Градами. Попередньо, є поранені. Зауважимо, що Олешки це тимчасово окупована територія, куди наші надзвичайники дістатися не можуть, тому люди кинуті напризволяще самоорганізовуються та намагаються перечекати пік підтоплення.

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