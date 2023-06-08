Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Снаряди падають біля човнів з людьми: росіяни обстрілюють затоплені райони Херсону

Снаряди падають біля човнів з людьми: росіяни обстрілюють затоплені райони Херсону

Сьогодні 14:45
просмотров

Росіяни обстрілюють затоплені райони, звідки евакуюють людей.

Новости Днепра про Снаряди падають біля човнів з людьми: росіяни обстрілюють затоплені райони Херсону

У четвер, 8 червня, у Херсоні триває евакуація людей із затоплених районів міста. Місцеві та журналісти, які наразі знаходяться в місті, повідомляють, що росіяни обстрілюють місце евакуації цивільних.

На фото, які публікують ЗМІ видно, що снаряд приземляється у воду за декілька метрів до човна, де знаходяться люди. За словами очевидців, уже є постраждалі внаслідок обстрілів. 

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтверджує, що росіяни стріляють по Херсону. За його словами, б’ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Під обстріл потрапили волонтери, які перевозили літнього чоловіка. Судячи з відео, він отримав поранення в голову. Наразі евакуацію призупинено. ДСНС-ники чекають поки обстріл зупиниться. 

Зауважимо, що сьогодні на Херсонщині знаходиться Володимир Зеленський. 

Фото: Стас Юрченко, Ґрати

Новости Днепра про Снаряди падають біля човнів з людьми: росіяни обстрілюють затоплені райони Херсону

Новости Днепра про Снаряди падають біля човнів з людьми: росіяни обстрілюють затоплені райони Херсону

Школу в окупованих Олешках, де ховалися люди, теж обстріляли 

Про це повідомив міський голова Євген Рищук. За його словами, місцеві ховалися від підтоплень у школі. Росіяни вдарили туди Градами. Попередньо, є поранені. Зауважимо, що Олешки це тимчасово окупована територія, куди наші надзвичайники дістатися не можуть, тому люди кинуті напризволяще самоорганізовуються та намагаються перечекати пік підтоплення. 

Читайте також:

Новости Днепра про Снаряди падають біля човнів з людьми: росіяни обстрілюють затоплені райони ХерсонуУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Вода доходить до 3-го поверху: у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків (ФОТО)
    новини України
    Вчора 11:53
    Вода доходить до 3-го поверху: у Херсоні через добу після підриву Каховської ГЕС затопило сотні будинків (ФОТО)

    Немає слів...

    Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС
    новини України
    06.06.2023 11:53
    Нова Каховка йде під воду, у центрі плавають лебеді: фото наслідків підриву Каховської ГЕС

    Під воду йдуть цілі села.

    Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    29.05.2023 12:39
    Є загиблий: під час тривоги росіяни вдарили по Дніпропетровщині

    Є жертви.

    Мешканців Дніпра та області закликають вночі не ігнорувати тривоги
    Новини Дніпра
    28.05.2023 22:00
    Мешканців Дніпра та області закликають вночі не ігнорувати тривоги

    Не ігноруйте тривоги.

    Наверх