В Днепре мошенники присвоили квартиры умерших людей: «заработали» 10 миллионов гривен

Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Преступная банда состояла из восьми человек, забиравших квартиры у умерших. За период с июня 2021 по август 2022 им удалось завладеть чужим имуществом на сумму 10 миллионов гривен.
Схема была проста. Они находили недвижимость, которая принадлежала умершим людям и не была оформлена как наследство. То есть была «ничейной». Такие квартиры оформляли на подставных или несуществующих людей. Мошенники использовали фейковые документы, которые создавали на съемной квартире.
Когда все необходимые документы были на руках, эти квартиры продавали, а вырученные деньги делили между собой. Таким образом, они завладели правом собственности на девять квартир умерших граждан. За их продажу получили более 10 млн. грн.
На некоторые отобранные квартиры и принадлежащую подозреваемым недвижимость наложили арест.
В суд отправили обвинительный акт в отношении руководителя и семи участников преступной организации по фактам мошеннического завладения объектами недвижимости и подделки документов (ч. 4 ст. 190, ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины) ).
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