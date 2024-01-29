Слухи об отставке Залужного: в Минобороны опубликовали неоднозначное опровержение

По сети ходят слухи об отставке Залужного. Собрали все, что известно по состоянию на данный момент.

В сети активно обсуждают слухи об отставке Валерия Залужного. Все началось с сообщения экснардепа Борислава Березы, который со ссылкой на два источника в Офисе Президента сообщил о возможном увольнении Залужного с должности главкома.

Его подхватил нардеп Алексей Гончаренко. Говорит, Залужному объявили об отставке, но указ пока нет. Вроде бы ему предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он отказался.

По словам военкора Юрия Бутусова, основным претендентом на должность Главнокомандующего является Кирилл Буданов.

Однако это все слухи и ссылки на источники источников, которым верить не следует.

Из более менее проверенных источников только сообщения Украинской правды и Lb.ua, отмечающие, что разговоры об отставке Залужного в Офисе президента звучали, но приказа и окончательного решения нет.

Из официальных сообщений есть только пост в телеграме Минобороны, где спикеры ведомства что-то опровергают и говорят, что это не правда.

Однако в посте нет никаких деталей. Раньше якобы звучали слухи об увольнении нынешнего министра обороны Рустема Умерова, поэтому не совсем ясно, опровергает ли Минобороны эту информацию или что-то другое.

upd: Пресссекретарь президента Зеленского Никифоров заявил:

Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

Также президент Зеленский в обращении не упомянул увольнение Валерия Залужного, о чем пишут ряд медиа и Telegram-каналов со ссылкой на источники. Указа об увольнении главнокомандующего ВСУ на сайте президента также нет.

Так что похоже это был очередной вброс. Но следим.

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