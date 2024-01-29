Слухи об отставке Залужного: в Минобороны опубликовали неоднозначное опровержение

В сети активно обсуждают слухи об отставке Валерия Залужного. Все началось с сообщения экснардепа Борислава Березы, который со ссылкой на два источника в Офисе Президента сообщил о возможном увольнении Залужного с должности главкома.
Его подхватил нардеп Алексей Гончаренко. Говорит, Залужному объявили об отставке, но указ пока нет. Вроде бы ему предлагали должность посла в одну из европейских стран. Он отказался.
По словам военкора Юрия Бутусова, основным претендентом на должность Главнокомандующего является Кирилл Буданов.
Однако это все слухи и ссылки на источники источников, которым верить не следует.
Из более менее проверенных источников только сообщения Украинской правды и Lb.ua, отмечающие, что разговоры об отставке Залужного в Офисе президента звучали, но приказа и окончательного решения нет.
Из официальных сообщений есть только пост в телеграме Минобороны, где спикеры ведомства что-то опровергают и говорят, что это не правда.
Однако в посте нет никаких деталей. Раньше якобы звучали слухи об увольнении нынешнего министра обороны Рустема Умерова, поэтому не совсем ясно, опровергает ли Минобороны эту информацию или что-то другое.
upd: Пресссекретарь президента Зеленского Никифоров заявил:
Президент Владимир Зеленский не увольнял главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.
Также президент Зеленский в обращении не упомянул увольнение Валерия Залужного, о чем пишут ряд медиа и Telegram-каналов со ссылкой на источники. Указа об увольнении главнокомандующего ВСУ на сайте президента также нет.
Так что похоже это был очередной вброс. Но следим.
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