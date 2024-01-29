Чутки про відставку Залужного: у Міноборони опублікували неоднозначне спростування

У мережі активно обговорюють чутки про відставку Валерія Залужного. Все почалося з допису екснардепа Борислава Берези, який з посиланням на два джерела в Офісі Президента повідомив про можливе звільнення Залужного з посади головкома.
Його підхопив нардеп Олексій Гончаренко. Каже, Залужному оголосили про відставку, але указу поки немає. Начебто, йому пропонували посаду посла в одну з європейських країн. Він відмовився.
За словами воєнкора Юрія Бутусова, основним претендентом на посаду Головнокомандувача є Кирило Буданов.
Однак це все чутки і посилання на джерела джерел, яким вірити не треба.
З більш-менш перевірених джерел тільки повідомлення Української правди та Lb.ua, які зазначають, що розмови про відставку Залужного в Офісі президента лунали, але наказу і остаточного рішення немає.
З офіційних повідомлень маємо тільки допис в телеграм Міноборони, де речники відомства щось спростовують і кажуть, що це не правда.
Однак у повідомленні немає ніяких деталей. Раніше нібито лунали чутки про звільнення нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова, тому не зовсім ясно, чи Міноборони спростовує цю інформацію, чи щось інше.
upd: Прессекретар президента Зеленського Никифоров заявив:
Президент Володимир Зеленський не звільняв головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.
Також президент Зеленський у зверненні не згадав звільнення Валерія Залужного, про що пишуть низка медіа і Telegram-каналів з посиланням на джерела. Указу про звільнення головнокомандувача ЗСУ на сайті президента також немає.
Тож схоже це був черговий вкид. Але слідкуємо.
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