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Сколько будут платить за газ жители Днепра с 1 мая

Сегодня 21:22
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Нафтогаз назвал цену на газ с 1 мая 2024 года.

Новости Днепра про Сколько будут платить за газ жители Днепра с 1 мая

Изменения тарифа касаются бытовых потребителей, которым поставляют газ по тарифу Фиксированный.

Действующая цена газа 7,96 грн (с НДС) за 1 куб. м для украинских потребителей останется неизменной, по меньшей мере, еще на один год. Об этом сообщил «Нафтогаз » во вторник, 23 апреля.

Тариф не изменился, поскольку до сих пор действует мораторий на повышение цен на газ. В настоящее время Нафтогаз поставляет голубое топливо в 12,4 млн. украинских домохозяйств. По старой цене люди будут платить с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025 года включительно.

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