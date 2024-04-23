Скільки платитимуть за газ мешканці Дніпра з 1 травня

Нафтогаз назвав ціну на газ з 1 травня 2024 року.

Зміни тарифу стосуються побутових споживачів, яким постачають газ за тарифом Фіксований.

Чинна ціна газу 7,96 грн (з ПДВ) за 1 куб. м для українських споживачів залишиться незмінною щонайменше ще на один рік. Про це повідомив Нафтогаз у вівторок, 23 квітня.

Тариф не змінився, позаяк досі діє мораторій на підвищення цін за газ. Нині Нафтогаз постачає блакитне паливо в 12,4 млн українських домогосподарств. За старою ціною люди платитимуть із 1 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року включно.

Читайте також:

Українська

Автор: