Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать

В начале лета в Днепре сменился поставщик газа. Вместо Днепрогаза голубое топливо в дома днепрян поставляет Нафтогаз, а именно его региональное подразделение «Газсети».
Если у вас была переплата Днепрогазу и вы хотите вернуть остатки средств на личном счете, то нужно заказать возврат средств.
Для этого нужно подготовить пакет документов и обратиться с ним в ближайший Центр обслуживания клиентов:
Если вы не хотите ходить в центр, то документы можно отправить по почте. К сожалению, в онлайн-режиме это сделать нельзя.
1. письменное заявление (образец приведен на картинке);
2. копию паспорта (1-6 странички);
3. копию идентификационного кода;
4. справка из банка с реквизитами карточного счета (может быть автоматически сгенерирована в мобильном приложении банка, должна содержать IBAN карточного счета);
5. копии квитанций на сумму переплаты.
Адрес для почты: г. Днепр, ул. О. Конисского, 5, 49101, Украина.
Если не помните сколько вам должен предыдущий поставщик, можно обратиться в контакт-центр.
Обращаем внимание: если по подсчетам сумма другая, добавьте к заявлению копии квитанций об оплате услуг распределения природного газа за последние 3 года. На их основании будет произведена сверка.
В случае возникновения дополнительных вопросов обратитесь в Центр обслуживания клиентов или Контакт-центр по номерам:
066-300-2-888 (Vodafone);
098-300-2-888 (Kyivstar);
093-300-2-888 (Lifecell);
057-708-01-87 (Укртелеком);
056-747-36-35 (Укртелеком).
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