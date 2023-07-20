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Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать

Сегодня 19:05
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Жители Днепра могут вернуть деньги, оплаченные предыдущему поставщику.

Новости Днепра про Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать

В начале лета в Днепре сменился поставщик газа. Вместо Днепрогаза голубое топливо в дома днепрян поставляет Нафтогаз, а именно его региональное подразделение «Газсети».

Если у вас была переплата Днепрогазу и вы хотите вернуть остатки средств на личном счете, то нужно заказать возврат средств.

Для этого нужно подготовить пакет документов и обратиться с ним в ближайший Центр обслуживания клиентов:

  • г. Днепр, ул. Исполкомовская, 34
  • просп. Слобожанский, 96а

Если вы не хотите ходить в центр, то документы можно отправить по почте. К сожалению, в онлайн-режиме это сделать нельзя.

Необходимые документы:

1. письменное заявление (образец приведен на картинке);

Новости Днепра про Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать

2. копию паспорта (1-6 странички);
3. копию идентификационного кода;
4. справка из банка с реквизитами карточного счета (может быть автоматически сгенерирована в мобильном приложении банка, должна содержать IBAN карточного счета);
5. копии квитанций на сумму переплаты.

Адрес для почты: г. Днепр, ул. О. Конисского, 5, 49101, Украина.

Как узнать размер переплаты

Если не помните сколько вам должен предыдущий поставщик, можно обратиться в контакт-центр.

Обращаем внимание: если по подсчетам сумма другая, добавьте к заявлению копии квитанций об оплате услуг распределения природного газа за последние 3 года. На их основании будет произведена сверка.

В случае возникновения дополнительных вопросов обратитесь в Центр обслуживания клиентов или Контакт-центр по номерам:

066-300-2-888 (Vodafone);
098-300-2-888 (Kyivstar);
093-300-2-888 (Lifecell);
057-708-01-87 (Укртелеком);
056-747-36-35 (Укртелеком).

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Новости Днепра про Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделатьУкраїнська Новости Днепра про Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделатьРусский

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