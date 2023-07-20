Жители Днепра могут вернуть деньги, уплаченные по одной из платежек: как это сделать

Жители Днепра могут вернуть деньги, оплаченные предыдущему поставщику.

В начале лета в Днепре сменился поставщик газа. Вместо Днепрогаза голубое топливо в дома днепрян поставляет Нафтогаз, а именно его региональное подразделение «Газсети».

Если у вас была переплата Днепрогазу и вы хотите вернуть остатки средств на личном счете, то нужно заказать возврат средств.

Для этого нужно подготовить пакет документов и обратиться с ним в ближайший Центр обслуживания клиентов:

г. Днепр, ул. Исполкомовская, 34

просп. Слобожанский, 96а

Если вы не хотите ходить в центр, то документы можно отправить по почте. К сожалению, в онлайн-режиме это сделать нельзя.

Необходимые документы:

1. письменное заявление (образец приведен на картинке);

2. копию паспорта (1-6 странички);

3. копию идентификационного кода;

4. справка из банка с реквизитами карточного счета (может быть автоматически сгенерирована в мобильном приложении банка, должна содержать IBAN карточного счета);

5. копии квитанций на сумму переплаты. Адрес для почты: г. Днепр, ул. О. Конисского, 5, 49101, Украина. Как узнать размер переплаты Если не помните сколько вам должен предыдущий поставщик, можно обратиться в контакт-центр. Обращаем внимание: если по подсчетам сумма другая, добавьте к заявлению копии квитанций об оплате услуг распределения природного газа за последние 3 года. На их основании будет произведена сверка. В случае возникновения дополнительных вопросов обратитесь в Центр обслуживания клиентов или Контакт-центр по номерам: 066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Kyivstar);

093-300-2-888 (Lifecell);

057-708-01-87 (Укртелеком);

056-747-36-35 (Укртелеком).

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