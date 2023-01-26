Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как защититься

Магнитные бури встречаются ежемесячно, воздействуя как на геомагнитное поле Земли, так и на метеозависимых людей. Следующая магнитная буря произойдет 26 января 2023 года.

Об этом говорится на портале Meteoagent.

Несмотря на интенсивную активность, она продлится недолго.

Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Провоцируют его вспышки на Солнце. Магнитные бури оказывают влияние на работу систем связи и здоровья людей.

Последняя в этом месяце магнитная буря произойдет в четверг, 26 января. Ее интенсивность достаточно высока – 5 баллов. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение или раздражительность. В этот день лучше не нагружать себя физически и стараться больше отдыхать:

Минимизируйте употребление кофе

Исключите алкоголь

Ложитесь спать раньше

Не употребляйте тяжелую пищу

Проводите больше времени на свежем воздухе

Примите ванну с солью

Старайтесь избегать стресса

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