Сегодня Землю накроет мощная магнитная буря: как защититься

Об этом говорится на портале Meteoagent.
Несмотря на интенсивную активность, она продлится недолго.
Магнитная буря – это возмущение геомагнитного поля Земли, которое длится от нескольких часов до нескольких суток. Провоцируют его вспышки на Солнце. Магнитные бури оказывают влияние на работу систем связи и здоровья людей.
Последняя в этом месяце магнитная буря произойдет в четверг, 26 января. Ее интенсивность достаточно высока – 5 баллов. Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головокружение или раздражительность. В этот день лучше не нагружать себя физически и стараться больше отдыхать:
Читайте также:
Автор:
В начале 2023 года геомагнитная активность будет не значительная, но…
В декабре 2022 года ожидаются магнитные бури средней и слабой…
Первые геомагнитные колебания ожидаются с 6 по 8 ноября. Магнитная…
Ноябрь будет насыщен на магнитные бури. Поэтому метеочувствительным людям следует…
11 января в бою с рашистами вблизи населенного пункта Клищиевка Бахмутского района Донецкой области погиб работник "АрселорМиттал Кривой Рог" Андрей Мовчан.
Одевайтесь теплее, друзья!
Сегодня, 25 января, около 22:30 в Днепре были слышны взрывы.
В Днепре на проспекте Яворницкого задержали водителя Nissan с поддельными правами.
В среду, 25 января, российские военные обстреляли Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. В результате вражеских атак были повреждены электросети.
Новый арт объект появился в парке Гагарина. Это огромный бронежилет, символизирующий наше единство и несокрушимость каждого украинца.
В Днепре за сутки выявили 43 случая заражения коронавирусом.
За нанесение тяжелых телесных полицейские задержали павлоградовца.
Российские военные за сутки обстреляли десятки мирных населенных пунктов в Украине. Тем временем наши защитники уничтожили российские самолет и вертолет.
Днепрянин утверждает, что купил в "АТБ" конфеты с косточкой.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!