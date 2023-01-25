250 грн за кг: в Днепре в «АТБ» продают конфеты с неприятным сюрпризом

Днепрянин утверждает, что купил в "АТБ" конфеты с косточкой.

В социальной сети местный житель написал, что купил в «АТБ» конфеты «Курага глазированная с грецким орехом».

Цена сладостей за килограмм – 250 гривен.

Придя домой и откусив конфету, покупатель чуть не сломал зуб.

Цена конфет 250 грн/кг, а внутри целая косточка. Едва зуб не сломал, – поделился днепрянин.

И предупредил:

Будьте осторожны. Такие сюрпризы очень неприятны.

А вы пробовали такие конфеты? Если да, то ничего не находили?

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