Успехи за день: ВСУ «приземлили» вражеские самолет и вертолет, — Генштаб

Российские военные за сутки обстреляли десятки мирных населенных пунктов в Украине. Тем временем наши защитники уничтожили российские самолет и вертолет.

В течение 25 января россияне нанесли 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Также враг совершил 27 обстрелов из РСЗО.

Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении, при этом неся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вели безуспешные наступательные действия, все атаки отражены. По остальным направлениям противник обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях существенных изменений нет, вражеские наступательные группировки не зафиксированы. Враг обстрелял из артиллерии районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечье в Харьковской области.

существенных изменений нет, вражеские наступательные группировки не зафиксированы. Враг обстрелял из артиллерии районы более 20 населенных пунктов. Среди них — Михальчина Слобода, Леоновка и Ясная Заря Черниговской области и Бударки, Ветеринарное, Гатище, Волчанск, Красное Первое, Нескучное и Стрелечье в Харьковской области. На Купянском направлении россияне атаковали Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку Луганской области.

россияне атаковали Синьковку, Ивановку, Котляровку и Табаевку Харьковской области и Стельмаховку Луганской области. На Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Невское Луганской области и Ямполевку — Донецкой области.

враг обстрелял Макеевку, Площанку, Червонопоповку и Невское Луганской области и Ямполевку — Донецкой области. На Бахмутском направлении под вражеский огонь попали 17 населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клещиевка и Курдюмовка в Донецкой области.

под вражеский огонь попали 17 населенных пунктов. В частности, Спорное, Бахмут, Ступочки, Белогоровка, Красная Гора, Клещиевка и Курдюмовка в Донецкой области. На Авдеевском направлении противник обстрелял Авдеевку, Первомайское, Невельское, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

противник обстрелял Авдеевку, Первомайское, Невельское, Красногоровку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области. В Новопавловском направлении россияне атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой области.

россияне атаковали с танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы Богоявленки, Пречистовки и Золотой Нивы в Донецкой области. В Запорожском направлении от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов. Среди них — Времевка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожской области.

от танкового и артиллерийского огня пострадали районы 20 населенных пунктов. Среди них — Времевка, Свободное Поле и Новополь Донецкой области и Малая Токмачка, Новоданиловка и Орехов в Запорожской области. На Херсонском направлении оккупанты атаковали из артиллерии 16 населенных пунктов, в частности, Гавриловку, Дудчаны, Качкаровку, Белозерку, Новокаиры, Республиканец и Херсон.

Между тем, в Горловке Донецкой области враг заставляет работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта РФ. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены.

Россияне продолжают оказывать давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях. Так, в Джанкойском районе (Крым) захватчики провели обыски в жилищах более 20 семей крымских татар и осуществили 6 арестов, якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.

Украинская авиация в течение 25 января нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян и 2 удара по позициях их зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, Силы обороны уничтожили вражеский самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 беспилотника типа «Орлан-10». Между тем, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 склада боеприпасов противника.

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