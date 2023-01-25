Успехи за день: ВСУ «приземлили» вражеские самолет и вертолет, — Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В течение 25 января россияне нанесли 21 авиационный и 5 ракетных ударов. Также враг совершил 27 обстрелов из РСЗО.
Оккупанты продолжают вести наступательные действия на Бахмутском направлении, при этом неся многочисленные потери. На Лиманском и Авдеевском направлениях вели безуспешные наступательные действия, все атаки отражены. По остальным направлениям противник обороняется.
Между тем, в Горловке Донецкой области враг заставляет работников местных так называемых республиканских предприятий получать паспорта РФ. В случае невыполнения требований до 1 марта 2023 года, работники будут уволены.
Россияне продолжают оказывать давление и запугивать местное население на временно оккупированных территориях. Так, в Джанкойском районе (Крым) захватчики провели обыски в жилищах более 20 семей крымских татар и осуществили 6 арестов, якобы по подозрению в подготовке диверсий и терактов.
Украинская авиация в течение 25 января нанесла 14 ударов по районам сосредоточения россиян и 2 удара по позициях их зенитно-ракетных комплексов.
Кроме того, Силы обороны уничтожили вражеский самолет Су-25, вертолет Ка-52 и 2 беспилотника типа «Орлан-10». Между тем, наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 9 районов сосредоточения живой силы и 3 склада боеприпасов противника.
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