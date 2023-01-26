Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як захиститися

Про це йдеться на порталі Meteoagent.
Незважаючи на інтенсивну активність, вона триватиме не довго.
Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке триває від кількох годин до кількох діб. Провокують його спалахи на Сонці. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв’язку та здоров’я людей.
Остання цього місяця магнітна буря станеться у четвер, 26 січня. Її інтенсивність досить висока – 5 балів. Метеозалежні люди можуть відчути нездужання, запаморочення чи дратівливість. Цього дня краще не навантажувати себе фізично та намагатися більше відпочивати:
Читайте також:
Автор:
11 січня в бою з рашистами поблизу населеного пункту Кліщіївка…
Сьогодні, 25 січня, близько 22:30 у Дніпрі було чути вибухи.
У Дніпрі на проспекті Яворницького затримали водія Nissan із підробленими…
У середу, 25 січня, російські військові обстріляли Нікопольський та Синельниківській…