Сьогодні Землю накриє потужна магнітна буря: як захиститися

Магнітні бурі трапляються щомісяця, впливаючи як на геомагнітне полі Землі, так і на метеозалежних людей. Наступна магнітна буря прийде 26 січня 2023 року.

Про це йдеться на порталі Meteoagent.

Незважаючи на інтенсивну активність, вона триватиме не довго.

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля Землі, яке триває від кількох годин до кількох діб. Провокують його спалахи на Сонці. Магнітні бурі впливають на роботу систем зв’язку та здоров’я людей.

Остання цього місяця магнітна буря станеться у четвер, 26 січня. Її інтенсивність досить висока – 5 балів. Метеозалежні люди можуть відчути нездужання, запаморочення чи дратівливість. Цього дня краще не навантажувати себе фізично та намагатися більше відпочивати:

Мінімізуйте вживання кави

Виключіть алкоголь

Лягайте спати раніше

Не вживайте важку їжу

Проводьте більше часу на свіжому повітрі

Прийміть ванну з сіллю

Намагайтесь уникати стресу

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