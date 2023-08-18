Сегодня на Днепропетровщине прогремит взрыв: что произошло

Сегодня, 18 августа, в Днепропетровской области будет громко – в Кривом Роге прогремит взрыв.
Но причин для паники нет – он производственный.
Так, в 14.00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).
Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.
По его словам, взрыв контролируется специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.
Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!
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