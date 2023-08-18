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Сегодня на Днепропетровщине прогремит взрыв: что произошло

Сегодня 08:00
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Все под контролем!

Новости Днепра про Сегодня на Днепропетровщине прогремит взрыв: что произошло

Сегодня, 18 августа, в Днепропетровской области будет громко – в Кривом Роге прогремит взрыв.

Но причин для паники нет – он производственный.

Так, в 14.00 в производственных целях будет произведен плановый взрыв в карьере «Южный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы).

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, взрыв контролируется специалистами, поэтому причин для беспокойства нет.

Но, пожалуйста, ни в коем случае не игнорируйте тревоги!

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